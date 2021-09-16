وزراء خارجية مجلس التعاون يبحثون تنفيذ قرارات «قمة العلا» بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - يعقد مجلس الوزراء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دورته (149) في مدينة الرياض، اليوم الخميس، وذلك لبحث عدة ملفات منها تنفيذ قرارات قمة العلا، إضافة إلى عقد لقاءين مع وزيري خارجيتي اليمن والعراق.

وذكر مجلس التعاون –في بيان له عبر تويتر- أنه بحضور وزراء خارجية دول المجلس، تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ149 بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، وذلك برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين- رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الأمين العام الدكتور نايف الحجرف، إن المجلس الوزاري سيبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية.

بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة، تحقيقا للتعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.

واشار إلى أنه سيعقد أيضًا اجتماعين منفصلين، الاجتماع الأول يجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع د. أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية الجمهورية اليمينة الشقيقة، والاجتماع الثاني سيجمع وزراء خارجية دول المجلس مع د. فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة.

وأكد الأمين العام بأن هذه الاجتماعات تأتي انطلاقًا من إيمان مجلس التعاون بدعم الأشقاء وتأكيدًا على مواقفه الثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والسعي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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