«الصخري» يحدّد يوم تساوي ساعات الليل والنهار بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، إنَّ ساعات الليل والنهار سيتساويان في المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين الموافق ٢٠ صفر ١٤٤٣ - ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١، وهو ما يُعرف بالاعتدال الخريفي.

وأضاف الصخري –عبر تويتر- أن فصل الخريف يبدأ رسميًا يوم الأربعاء القادم، الموافق 22 سبتمبر 2021م، وينتهي الخريف يوم الثلاثاء الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢١.

يذكر أنّه في يوم الاعتدال الخريفي تكون الشمس متعامدة تمامًا على خط الاستواء ويتساوَى فيه ساعات الليل والنهار، ويبدأ به فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي، بينما يبدأ فصل الربيع في النصف الجنوبي.

وبعد الاعتدال الخريفي يُصبح الليل أطول والنهار أقصر في النصف الشمالي من الأرض، ويستمر فصل الخريف91 يومًا تقريبًا، وتنخفض فيه درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض، وترتفع في النصف الجنوبي.

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