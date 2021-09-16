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تَوقع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، اليوم، أن تتشكل الغيوم الممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من: (جازان، وعسير، والباحة).
وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بتويتر، أن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 29 محطة في السعودية، تتراوح بين 18 درجة في أبها و31 في جيزان؛ فيما شهدت تفاوتًا بين باقي المحطات في الارتفاع والانخفاض.
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 09:15 AM
في كل من جازان وعسير والباحة"المسند": غيوم ممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات اليوم
تَوقع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، اليوم، أن تتشكل الغيوم الممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من: (جازان، وعسير، والباحة).
وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بتويتر، أن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 29 محطة في السعودية، تتراوح بين 18 درجة في أبها و31 في جيزان؛ فيما شهدت تفاوتًا بين باقي المحطات في الارتفاع والانخفاض.
، "المسند": غيوم ممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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