سويكورب تعلن عن نتائج اجتماع مالكي وحدات صندوق وابل ريت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة سويكورب عن نتائج الاجتماع الأول لمالكي وحدات صندوق سويكورب وابل ريت المنعقد في تمام الساعة السادسة مساء يوم أمس الأربعاء، 15 سبتمبر عن طريق منظومة “تداولاتي”.

عزل مدير الصندوق:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم، أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على التقدّم بطلب إلى هيئة السوق المالية لعزل مدير الصندوق وتوقفه عن الدخول في أي استثمارات جديدة أو الحصول على تمويل لحين تعيين مدير صندوق بديل.

تفاوض مع مدير بديل:

كما تمت الموافقة على تفويض فيصل محمد العبدالكريم ومحمد عبدالله النمر للبحث والتفاوض مع مدير بديل للصندوق واستكمال أعمال الصندوق على أن لا تزيد مدة البحث والتفاوض عن 60 يوماً تقويمياً من تاريخ استصدار قرار تعيين الجهة المعنية بالبحث والتفاوض.



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