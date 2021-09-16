محمد بن مسعود - الدمام - في الصحراء الكبرى الإفريقية أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أن قوات بلاده قتلت قائدًا لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى. وقال ماكرون في تغريدة على تويتر: "إن قائد التنظيم الإرهابي تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية"؛ مشيرًا إلى أن هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. الرئيس الفرنسي يعلن مقتل أحد قادة تنظيم داعش على أيدي القوات الفرنسية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-16 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أن قوات بلاده قتلت قائدًا لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى. وقال ماكرون في تغريدة على تويتر: "إن قائد التنظيم الإرهابي تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية"؛ مشيرًا إلى أن هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. 16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 08:25 AM في الصحراء الكبرى الإفريقية في الصحراء الكبرى الإفريقية أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أن قوات بلاده قتلت قائدًا لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى. وقال ماكرون في تغريدة على تويتر: "إن قائد التنظيم الإرهابي تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية"؛ مشيرًا إلى أن هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. ، الرئيس الفرنسي يعلن مقتل أحد قادة تنظيم داعش على أيدي القوات الفرنسية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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