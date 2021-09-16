، "الداخلية الكويتية" تدعو مستخدمي "آيفون" لتطبيق التحديثات اللازمة التي أصدرتها "أبل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أسرع وقت.. بسبب ثغرة خطيرة تم العثور عليها في خدمة الرسائل

دعت إدارة الأمن السيبراني في وزارة الداخلية الكويتية، مستخدمي هواتف "آيفون"، إلى تطبيق التحديثات اللازمة التي أصدرتها شركة "أبل" لأجهزتها الذكية في أسرع وقت.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد أفادت بأن "هناك ثغرة خطيرة تم العثور عليها في خدمة iMessage في هواتف الآيفون، دفعت شركة "أبل" لنصح مستخدمي الهاتف بتحديث أجهزتهم على الفور".

جاء ذلك بعد أن حذّر باحثون من أن شركة برامج التجسس الإسرائيلية NSO Group، طورت طريقة للسيطرة على أي جهاز كمبيوتر أو ساعة أو هاتف آيفون تقريبًا من صنع شركة "أبل".