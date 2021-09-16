شكرا لمتابعة خبر عن قصة اصطدام مركبة هاربة بدورية للأمن البيئي بالوجه كانت شبه متوقفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

علقت مصادر على مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاصطدام إحدى المركبات الخاصة بدورية تابعة للقوات الخاصة للأمن البيئي.

وقالت "المصادر" "أثناء تأدية دوريات قوات الأمن البيئي مهامها في محافظة الوجه اشتبهت بإحدى المركبات مطموسة اللوحات، التي لاذت بالفرار بسرعة عالية، وعلى بعد 15 كيلومترًا اصطدمت المركبة الهاربة أثناء عبورها الطريق الأسفلتي بإحدى دوريات القوات التي كانت شبه متوقفة ومكلفة بمهمة أخرى".

وأضافت المصادر أن الحادث أسفر عن إصابة قائد المركبة ومرافقه وأفراد القوات، وتم نقلهم في حينه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص.