شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بمواطنين ومقيم لبيعهم وقود مغشوش في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهرت وزارة التجارة بثلاثة من مشغلي محطة وقود بمكة المكرمة، مواطنان سعوديان ومقيم من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر تورط المنشأة في عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات.

وقد عرضت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنا فرض غرامة مالية، وإبعاد المقيم المخالف وعدم السماح له بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.