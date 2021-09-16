شكرا لمتابعة خبر عن كشف ملابسات مقطع "المعلم السكران" في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أثار ظهور معلم في مقطع فيديو، يبدو أنه في حالة سكر، بأحد مدارس مكة المكرمة، جدلا في الساعات الماضية.

ومن جانبه خرج المعلم المتقاعد صاحب المقطع الدكتور "سالم بكيش"، كاشفًا ملابسات الفيديو المتداول.

وأعاد المعلم نشر المقطع معلقا بقوله: "لكل من شاهد الفيديو أؤكد للجميع أنه مقطع تمثيلي نُفذ في إحدى حصص النشاط لإيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب قبل عامين تقريباً".

وأضاف: "الآن أنا معلم متقاعد ومتفرغ لهوايتي في التمثيل والإخراج والتي عشقتها منذ الصغر، وأعتز بمسيرة الـ ٣٣ عاماً التي قضيتها في أنبل رسالة عرفتها البشرية".