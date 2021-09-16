مقيم يتهجّم على منزل ويهدّد طليقته .. وشرطة الرياض تضبطه

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم تهجّم على منزلٍ وهدّد طليقته.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها تهجم شخص على منزلٍ بأحد أحياء مدينة الرياض وتهديد طليقته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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