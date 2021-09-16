خبير أرصاد يتوقع المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، نزيه الحيزان، عبورَ منخفض جوي يؤثر على المملكة وحوض البحر المتوسط.

وقال الحيزان – عبر تويتر -، أنه من المتوقع عبور منخفض جوي لحوض المتوسط يؤثر بالأمطار على الأجزاء الساحلية من مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأجزاء الشمالية من الأردن.

وتابع: أن تأثير عبور المنخفض الجوي ينعكس على أجواء شمال المملكة بتسرب الرياح الباردة والتي تعمل على خفض درجات الحرارة الصغرى بشكل ملموس من هذه الليلة وخلال الأيام القليلة القادمة مع استمرار الانخفاض الملاحظ في درجات الحرارة ساعات الليل والفجر والصباح الباكر على قطاعات المملكة كافة.

وأكمل الحيزان: تبدأ حركة متوسطة للرياح على شمال المملكة خلال الساعات القادمة ونشطة على سواحل البحر الأحمر حتى سواحل منطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن الطقس يكون معتدلا وسط النهار مائلا للحرارة وحارا على منطقة مكة والمدينة المنورة والقطاع الداخلي للمنطقة الشرقية.

وأردف: أن الرياح تكون نشطة على حفر الباطن وشمال غرب المنطقة الشرقية ومتوسطة الحركة على وسط الشرقية ونشطة شرق المرتفعات وفي منطقة مكة والمدينة وما بينها وبين حائل وجنوب تبوك ومتوسطة الحركة إلى معتدل في الجوف والحدود الشمالية.

ونوه إلى تشكل غطاء سحابي متوسط يمتد على المرتفعات ومنطقة مكة المكرمة والشرق منها وإلى منطقة المدينة المنورة وشمالها الشرقي حتى جنوب غرب منطقة حائل.

ولفت الحيزان إلى هطول أمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد حتى الأطراف الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة كذلك في الجزء الجنوبي الشرقي من الربع الخالي بالإضافة إلة فرص الأمطار لمرتفعات اليمن والشريط الساحلي الجنوبي من اليمن وفي صلالة ورأس مدركة بسلطنة عمان.

اقرأ أيضا:

«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة ورياح على 4 مناطق