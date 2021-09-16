أبشر تضع «شرطا أساسيًا» لتفعيل حساب للمواطن من خارج المملكة

الرياض - محمد عبدالله - جددت منصة أبشر، اليوم الخميس، التأكيد على «شرط أساسي» لتفعيل حساب لديها للمواطن بحالة تواجده خارج المملكة.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرَّسمي بموقع «تويتر»، إنَّه يمكن التفعيل (للمواطن) من خارج المملكة من خلال حسابه البنكي السعودي.

جاء ذلك ردا على استفسار ورد للمنصة من أحد المستفيدين قال فيه: إن أخي يتواجد خارج المملكة (في باكستان) وليس لديه حساب في أبشر كيف يمكنه تفعيل حساب من هناك؟.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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