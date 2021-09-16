أخبار السعودية.. كشف كواليس فيديو المعلم السكران.. إيقاف زراعة النخيل في الحدائق العامة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021، منها: كشف كواليس فيديو المعلم السكران، وإيقاف زراعة النخيل في الحدائق العامة.

مواطنة تفاجأ بإعلان وفاتها وإغلاق حساباتها البنكية بسبب مقيم

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن النيابة العامة بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة القرارة، تحققان في تزوير مقيم (مصري الجنسية) يعمل بمهنة كهربائي، أوراقًا ووثائق تخص ابنة مواطنة، وتسجيل زوجته باسمها، وتشغيلها بمهنة ممرضة بأحد المجمعات الطبية الأهلية بمكة المكرمة.

كشف كواليس فيديو المعلم السكران

كشف الدكتور سالم بكيش المعلم المتقاعد، كواليس المقطع المتداول له بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر «معلمًا سكرانًا» داخل أحد الفصول الدراسية بمكة المكرمة.

إيقاف زراعة النخيل في الحدائق العامة

قال مدير عام التشجير والمنتزهات في وزارة الشؤون البلدية فايز الفريدي، إن الوزارة قررت وقف زراعة النخيل تمامًا في الطرق والمشاريع الجديدة.

ولي العهد يطلق برنامج تنمية القدرات البشرية

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، اليوم، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمُتسارعة.

القبض على مواطن تحرّش بامرأة

أعلنت شرطة منطقة عسير، الأربعاء، القبض على قائد مركبة تحرّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسة بمدينة أبها.

«آلية» التأكد من ترخيص شركات التمويل

حددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، آلية التأكد من ترخيص شركات التمويل بالمملكة قبل طلب التمويل.

الشركات المستفيدة من برنامج تنمية القدرات البشرية

يدعم برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودية.

وظائف شاغرة في «سدايا»

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وظائف شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض.

إيقاف 28 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 28 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 16 مواطنًا و12 مقيمًا من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 982 رأسًا من الإبل و1155 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

«الغذاء والدواء» تتفاعل مع شكوى بشأن ارتفاع أسعار حليب الأطفال

تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع شكوى وردتها بشأن ارتفاع أسعار الألبان.

محام يحذر: 4 أخطار تنتظر المفرطين في البيانات الشخصية

حذَّر المحامي أحمد المحيميد من التساهل في إعطاء البيانات الشخصية؛ لأن ذلك يؤدي إلى المساءلة والسجن، ومشكلات أمنية وتحميل صاحبها المسؤولية كاملة.

صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال صيانة وتنظيف لإطار الحجر الأسود المعمول بسلك الفضة المطلي بماء الذهب.

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