شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس.. أتربة تحد من الرؤية على سواحل البحر الأحمر والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.