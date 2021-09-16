شكرا لمتابعة خبر عن مقطع صوتي لدكتور جامعي: "أنا أدعس الطلاب لكن البنات قلبي ما يطاوعني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تداول نشطاء في الساعات الماضية، مقطعًا صوتيًا لدكتور جامعي يقر ويعترف خلاله بظلمه للطلاب الذكور على حساب الطالبات، وتفرقته في المعاملة بينهم.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، قول الدكتور الجامعي لإحدى طالباته: "أنا ادعس الطلاب دعس، لكن البنات قلبي ما يطاوعني" .

وتصدر وسم "دكتور جامعي يظلم الطلاب" قائمة الأكثر تداولا بتويتر على مستوى المملكة، وسط مطالبات للجهات المختصة بمحاسبة الدكتور.

وتفاعل الطلاب والطالبات من خلال الوسم، حيث روت إحدى الطالبات موقفًا مشابهًا مع دكتورها بالجامعة قائلة: "كان فيه دكتور طول المحاضرة يسولف معنا ولا يشرح كلها سوالف، ومن ضمن سوالفه انه ما يعطي الطلاب درجات لأنه يدري مسبقا أنهم مهملين، أما الطالبات ولا واحده تأخذ عنده أقل من +B ويقول تطمنوا مرة من ناحية الدرجات أعطي كثير +A لأنكم تستاهلون بالأخير عطاني +D لا تثقون يا بنات".