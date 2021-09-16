شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق في تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

فتحت الشؤون الصحية بالطائف تحقيقا في تقاضي طبيبة، رواتبها لعام كامل رغم انقطاعها عن العمل.

وأكدت صحة الطائف، أنه تم طلب إصدار موافقة لمنع الطبيبة من السفر، وإحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات.

وتبين أن الطبيبة تقاضت 25 ألف ريال شهريا على حسابها المصرفي، حتى وصل إجمالي المبلغ إلى 300 ألف ريال لعام كامل رغم انقطاعها العمل، بحسب عكاظ.

وأوضحت الطبيبة أن سبب انقطاعها عن العمل يعود لسوء حالتها الصحية والنفسية نتيجة مشكلات مع أحد موظفي المستشفى، متعهدة برد كامل المبلغ الذي تحصلت عليه أثناء توقفها عن العمل.

وبالإطلاع على تخصص الطبيبة تبين أنه تخصص مطلوب ويوجد احتياج لها وأن من مصلحة العمل التعاقد معها.

ورأت الشؤون القانونية في عرضها، أنه نظرا لظروف الطبيبة الصحية، وما تبين من أن سبب الانقطاع كان لجهلها ونظرا لحاجة العمل لخدماتها فإن الإدارة ترى إعادة التعاقد معها مع تحصيل جميع المبالغ، التي صرفت لها من غير وجه حق.