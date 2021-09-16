الشبيلي يوضح تأثير برنامج تنمية القدرات البشرية على العملية التعليمية

الرياض - محمد عبدالله - أكد أسامة الشبيلي، مختص في الشأن التعليمي، أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيحقق التوازن ما بين المهارات التي يحتاجها سوق العمل والمعرفة الأكاديمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية"، أن برنامج تنمية القدرات البشرية يمثل خطة طموحة تهدف إلى إطلاق قدرات كل فرد في الوطن، حتى يكون مستعدًّا لسوق العمل الحالي، والمستقبلي بقدرات تواكب المتغيرات الحديثة.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، أطلق أمس، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

ويمثل البرنامج استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمُتسارعة.

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