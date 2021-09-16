بالفيديو.. استشاري يكشف تأثير الألوان على الأزواج.. ويحذر من «الأحمر»

الرياض - محمد عبدالله - حذَّر المستشار النفسي والاجتماعي الدكتور خالد الصغير من اللون الأحمر بين المحبين؛ لأنه يشير إلى الدم والعنف، مشيرا إلى أن اللون الأخضر لون الحب الحقيقي.

وتابع «الصغير» خلال لقائه المذاع على قناة «الرسالة»: أن اللون الأحمر يسحب النظر، لأنه من أقوى الألوان في لفت الانتباه ويحول مزاج الزوجين إلى مزاج سلبي.

وعدد المستشار النفسي دلائل الألوان، قائلًا: إن اللون الأبيض لون السلام وحب الخير ويظهر المرأة «صغيرة كمراحل الطفولة» أمام زوجها ويعكس الصفاء والنقاء والعفة، ويغلب على الزفاف ليعطي رسالة طيبة للزوج.

واستكمل: أن اللون الأصفر هو لون الغيرة ويوحي بالفرح ويدفع الزوجة لتقبل المراحل الانتقالية والأوضاع الجديدة.

وأردف «الصغير»، أن اللون الرصاصي والرمادي ألوان ميتة لكنها جميلة وهادئة، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن يغلب اللون الرمادي في البيت؛ لأنه يسبب الفتور بين الأزواج مع مرور الزمن.

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