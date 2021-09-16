شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى المساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة.

وتشمل تأثيرات الحالة نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، ووادي الفرع.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.