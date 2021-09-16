شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستقبل «حسين» و«المر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، الذي وصل إلى العاصمة الرياض، أمس، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم غد الخميس.

كما استقبل م. الخريجي، وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة المر، الذي وصل إلى العاصمة الرياض، أمس.

ويشارك أصحاب السمو والمعالي والسعادة، بمقر الأمانة العامة بالرياض، اليوم، في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.