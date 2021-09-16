شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها «جريمة حرب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البرلمان العربي، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، أمس، بمسيرة مفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، يُعد جريمة حرب، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وأعرب البرلمان العربي، في بيان له، عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابي، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري ضد ميليشيا الحوثي، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً أكانوا دولاً أم جماعات، لتوريدها الأسلحة لميليشيا الحوثي.

وجدد البرلمان تأكيده على وقوفه ودعمه التام للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.