شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بوريس جونسون، في وفاة والدته.

وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بوريس جونسون، في وفاة والدته.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».