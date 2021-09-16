شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مذكرات تفاهم بـ«قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، أمس الأول الثلاثاء، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وشراكة على هامش انعقاد «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021».

وكانت مذكرة التفاهم الأولى بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك» بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، فيما كانت مذكرة التفاهم الثانية بين «كيمارك» ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة فايزر، في حين وقعت مذكرة التفاهم الثالثة بين «كيمارك» ووزارة الاستثمار وشركة أسترازينيكا.