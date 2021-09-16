شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ«الشؤون البلدية»: راجعوا سياسات معالجة العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس، والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام، كما دعا المجلس في الهيئة إلى العمل على الإسراع في تطوير منظومتها التقنية، وتحسين خدماتها الإلكترونية حسب أفضل الممارسات التقنية العالمية، والعمل على تعزيز شراكاتها مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية من أجل إجراء الدراسات والبحوث التطويرية سواءً في مجال الدراسات والتقارير التي تقدمها، أو مجال القياس والتقويم.

كما وافق المجلس في قراره بالأغلبية، خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي، على قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إجراء دراسات تقويمية مستمرة للهيئات الدولية المعترف بها لاعتماد مؤسسات التعليم العالي، وتحديث قائمتها، وتفعيل دورها في متابعة ومراقبة أنشطتها وعملياتها بكفاءة، وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة.

وأكد المجلس في ذات القرار على الوزارة أن تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات «مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات» إلى داخل حدود القطعة، وأن تضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب من مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك.

وشدد المجلس في قراره على مراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية.

وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة عند العمل بتحويل عقود نظافة المدن إلى عقود أداء وخصخصتها، باعتبار كامل منظومة إدارة النفايات والعمل على تحديد المؤشرات التي سيتم القياس بها وسُبل دعم الأجهزة الإشرافية في الأمانات والبلديات.

ودعا المجلس إلى الإسراع في إطلاق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للفضاء، وذلك بعد استعراضه وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1441/1442هـ.

وأكد المجلس على الهيئة السعودية للفضاء -بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة عربسات والجهات ذات العلاقة- بإطلاق مبادرة حاضنة ومسرع أعمال للمنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الفضاء.

وأقر المجلس التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل، وذلك بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأنه.