شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مستفيدا من رحلتي العمرة لجمعية «نور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام «نور»، مؤخرا، رحلتين للعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، استفاد منها 50 شخصا من الجاليتين الهندية والفلبينية وسط إجراءات احترازية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية ناصر بن شاكر الحميدان، أن مناشط الجمعية الدعوية تتعدد وتتنوع باختلاف الأوقات والمناسبات، وأن رحلات العمرة تستهدف أداء المناسك وصلاة الجمعة في الحرم المكي، وتعليم أمور الدين المهمة «تقديم دورة عن كيفية العمرة الصحيحة والطهارة والصلاة» والتوبة إلى الله، بالإضافة إلى توزيع المواد الدعوية، وكذلك يتم من خلالها إلقاء عدة برامج فقهية عن صفة العمرة والطهارة والصلاة وبعض المواعظ، ثم انطلقت الرحلة من مكة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، وتم خلالها بيان فضل زيارة المدينة والمشاعر المقدسة.

وأضاف إن رحلتي العمرة جاءتا وسط إجراءات مشددة لأخذ اللقاح والحصول على تصاريح العمرة، وتهدف هذه الرحلات إلى توثيق علاقة المشاركين بدينهم، والاستمرار في تقديم كل ما من شأنه خدمة الدعوة إلى الله، وتقديم الأنشطة الدعوية التي تعود بالمنفعة على المسلمين وتغرس في نفوسهم مفاهيم الإسلام.

وقدم الحميدان شكره وتقديره لكل من أسهم في دعم مشروع العمرة، سائلا الله أن يعظم لهم الأجر والمثوبة وأن يخلف عليهم خيرا.