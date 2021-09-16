شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسرة المثالية» تجمع بين «المواساة بالقارة» و«الحليلة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت جمعية «المواساة» الخيرية بالقارة مذكرة تفاهم مع جمعية «الحليلة»، لتنفيذ برنامج جائزة الأسرة المثالية، التي تهدف إلى التعريف بالأسر التي اتخذت من قيم الإسلام الإنسانية ومبادئه منهجا في التربية.

وتعد جائزة الأسرة المثالية من البرامج المبتكرة لجمعية «المواساة»، التي تستهدف الإشادة بالجهود التي تبذلها الأسرة السعودية اليوم في تقديم أسمى المثل في الإنجازات التي تعبر عن طموح الإنسان من خلال ما يصنعه، وهي جائزة اعتبارية وليست ذات قيمة أكاديمية أو ترتيب في المستوى العلمي.