شكرا لقرائتكم خبر عن «فن تغليف الهدايا» لمستفيدات «تأهيل» الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ قسم البرامج والأنشطة بمركز التأهيل الشامل للإناث بالأحساء، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيه، مؤخرا، في قاعة البرامج، وفقا للإجراءات والاحترازات الوقائية، ورشة عمل تدريبية بعنوان «فن تغليف الهدايا» تحت إشراف مدير القسم النسائي عبير بنت حمد الحمد، استهدفت المستفيدات المدركات من ذوات الإعاقة بالمركز، بهدف تطوير المهارات المكتسبة لديهن، وتقوية العضلات الدقيقة للأيدي، والتآزر البصري، والتعرف على فن «إيتيكيت» تقديم الهدايا.

وقالت مشرف الأنشطة منال الشايب: نحتاج أثناء الشروع في تغليف الهدايا إلى أدوات تساعدنا على عملية التغليف «كالمقص، وأوراق التغليف، والشرائط الملونة وغيرها»، ومن الضروري اختيار الورق المناسب والشرائط المناسبة لتغليف الهدايا.

واستعرضت خديجة الحيدان، بعض نماذج الهدايا لتقريب الفكرة لأذهان المستفيدات.