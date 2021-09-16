شكرا لقرائتكم خبر عن وفد خدمات «المتقاعدين» يزور مطار الملك فهد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من لجنة الخدمات بجمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، التقى فيها بالمدير التنفيذي لإدارة المطار بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام، وتهدف الزيارة إلى وضع إستراتيجية تعاون بين إدارة المطار والجمعية حول تسهيل بعض الخدمات والإجراءات التي تقدمها إدارة المطار للمسافرين، والتي قد يستفيد منها منسوبو الجمعية من المتقاعدين والمتقاعدات.

وأكد رئيس لجنة الخدمات بالجمعية ناصر الدوسري، حرص المسؤولين بالجمعية على تنظيم مثل هذه الزيارة خاصة للإدارات الحكومية، وقال: نتطلع إلى المزيد من الزيارات من أجل تفعيل الإستراتيجيات التي وضعتها اللجنة، والتي أيدها مجلس الإدارة، ومنها العمل على زيادة عدد الجهات التي تقدم خدماتها للمستفيدين من المتقاعدين والمتقاعدات بمميزات أكبر وأسعار أقل.