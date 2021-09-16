، ‫"تنمية القدرات البشرية" يدرِّب 500 ألف مُعلِّم.. وابتكار طرق تدريس جديدة ،

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أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن #برنامج_تنمية_القدرات_البشرية يهدف إلى تحقيق الرؤية الطموحة باستثمار قدرات كل مواطن للمشاركة في تنمية الوطن وازدهاره، وتعزيز قيم ومعارف منسوبي التعليم والتدريب، وتمكينهم من مهارات المستقبل للمنافسة عالميًّا #قدراتك_مستقبلنا.
وتشمل استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م)، الذي أطلقه أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، ثلاث ركائز رئيسية: تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محليًّا وعالميًّا، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة.
وتشمل مبادرات البرنامج الموزعة على الركائز الثلاث العديد من المبادرات، من أهمها التوسع في رياض الأطفال، والتوسع في تطوير مسارات المرحلة الثانوية، وابتكار طرق تدريس جديدة، وتطوير وتدريب أكثر من 500 ألف معلم، وإنشاء مراكز تدريب مختلفة.
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 01:40 AM
"آل الشيخ": يهدف لاستثمار قدرات كل مواطن للمشاركة في تنمية وازدهار الوطن"تنمية القدرات البشرية" يدرِّب 500 ألف مُعلِّم.. وابتكار طرق تدريس جديدة
أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن #برنامج_تنمية_القدرات_البشرية يهدف إلى تحقيق الرؤية الطموحة باستثمار قدرات كل مواطن للمشاركة في تنمية الوطن وازدهاره، وتعزيز قيم ومعارف منسوبي التعليم والتدريب، وتمكينهم من مهارات المستقبل للمنافسة عالميًّا #قدراتك_مستقبلنا.
وتشمل استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م)، الذي أطلقه أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، ثلاث ركائز رئيسية: تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محليًّا وعالميًّا، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة.
وتشمل مبادرات البرنامج الموزعة على الركائز الثلاث العديد من المبادرات، من أهمها التوسع في رياض الأطفال، والتوسع في تطوير مسارات المرحلة الثانوية، وابتكار طرق تدريس جديدة، وتطوير وتدريب أكثر من 500 ألف معلم، وإنشاء مراكز تدريب مختلفة.
، "تنمية القدرات البشرية" يدرِّب 500 ألف مُعلِّم.. وابتكار طرق تدريس جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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