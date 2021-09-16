«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة ورياح على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس الخميس، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة ومكة المكرمة.

ووفق التقرير، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر تصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

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