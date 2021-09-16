مؤسسة تكافل الخيرية.. أرقام التواصل لدعم احتياجات الطلاب والطالبات

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت مؤسسة تكافل الخيرية المعنية بدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة مادياً ومعنوياً بهدف استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي، رقم مؤسسة التكافل وطرق التواصل الأخرى مع المؤسسة.

وأكدت مؤسسة التكافل عبر موقعها الإلكتروني أن رقم مؤسسة التكافل هو« 920033951 »، والبريد الإلكتروني « [email protected] ».

طريقة الحصول على دعم تكافل

بينما أوضحت مؤسسة تكافل الخيرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للمستفيدين المستهدفين التقديم للحصول على إعانة تكافل من خلال التقديم عن طريق المدرسة؛ حيث توجد لجنة خاصة لتكافل في كل مدرسة تقوم بحصر الطلاب المحتاجين ورفع أسمائهم لمؤسسة تكافل عن طريق النظام الإلكتروني.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن إعادة المبالغ التي لم تسلم للطلاب من خلال القيام بإيداع المبلغ في حساب تكافل المخصص لإدارة التعليم التي تتبع لها المدرسة.

كما أوضحت تكافل، أنه يمكن الحصول على رقم الحساب، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وشددت مؤسسة تكافل على أنه يجب على المدرسة التأكد من وجود اسم المودع واسم المدرسة وتاريخ الإيداع في نموذج الإيداع.

مبادرة العودة إلى المدارس

فيما أطلق وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مبادرة «العودة إلى المدارس» التي تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة؛ كحافز لهم للانطلاق في مرحلة جديدة في حياتهم الدراسية، وذلك بتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة «سابك» الشريك الاستراتيجي للمبادرة، ومكتبة «جرير».

وتتضمن مبادرة العودة للمدارس مشروع «الحقيبة المدرسية» التي تهدف إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية المستهدفين؛ دعماً وتشجيعاً لهم في مدارس القرى والهجر النائية في جميع إدارات التعليم.

وكذلك مشروع «فصول الإبداع والذكاء الاصطناعي والروبوتات» الذي سيبدأ بإطلاق 8 معامل لتدريب عدد من الطلاب والطالبات في مجال بناء وبرمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي في العالم الجديد، ومشروع دروس التقوية والتدريب الإلكتروني.

فيما أكد الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، أن المبادرة ستوفر للطلبة المستهدفين حقيبة دراسية متكاملة؛ تزامناً مع عودتهم لمقاعد الدراسة وذلك عن طريق المدارس، إضافةً إلى تقديم فصول إبداعية تهتم بالذكاء الاصطناعي والروبوت؛ بهدف دعم التحصيل العلمي للطلاب، وتزويد مصادر التعلّم.

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