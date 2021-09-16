نشرة «عاجل».. ولي العهد يطلق برنامج تنمية القدرات البشرية.. وضبط مواطن تحرش بامرأة بأبها

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث تلقى الأمير محمد بن سلمان رسالتين خطيتين من ولي عهد الكويت ونائب رئيس الوزراء، كما أطلق ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية، كما تم الإعلان عن تسجيل جزر فرسان في اليونسكو كأول محمية طبيعية سعودية.. كذلك تم القبض على مواطن تحرّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسة بأبها، كما حددت النيابة العمة 3 فوائد لنظام حماية البيانات الشخصية، وأيضًا حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 8 خطوات لاستبعاد المشترك من نظام التأمينات فور تركه العمل.. وإلى التفاصيل:

الأمير محمد بن سلمان يتلقى رسالتين خطيتين من ولي عهد الكويت ونائب رئيس الوزراء

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تسلم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، رسالتين خطيتين، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

ولي العهد يطلق برنامج تنمية القدرات البشرية.. 89 مُبادرة تحقق 16 هدفًا استراتيجيًّا

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، اليوم، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

«الزكاة» تعلن عن مزاد لبيع سيارات في جمرك الخفجي

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الخفجي، يوم الأحد 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م في تمام 9:00 صباحًا.

تسجيل جزر فرسان في اليونسكو كأول محمية طبيعية سعودية.. ووزير البيئة يعلق

كشفت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث نحن تراثنا عن تسجيل محمية جزر فرسان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب)، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.

الجزائر تعلق على مقترح السعودية بتنظيم المونديال كل عامين

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانًا حول النقاش الدائر في الوقت الحالي والمقترح من المملكة العربية السعودية بتنظيم بطولة كأس العالم كل عامين. وطالب اتحاد اللعبة في الجزائر بمواصلة المناقشات بين أسرة الساحرة المستديرة.

القبض على مواطن تحرّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسة بأبها

أعلنت شرطة منطقة عسير، الأربعاء، القبض على قائد مركبة تحرّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسة بمدينة أبها. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو يرصد الواقعة فقط تحديد هوية الشخص الذي ظهر في المقطع.

3 قرارات من التعليم بشأن الميزانية التشغيلية للمدرسة.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

كشفت مصادر «عاجل»; عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن الميزانية التشغيلية للمدرسة.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم طالبت جميع المدارس الحكومية (بنين – بنات) الالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الميزانية التشغيلية، وفق ما ورد في الدليل الإجرائي للميزانية التشغيلية للمدرسة,

القوات الجوية تستعد للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ91

تستعد القوات الجوية الملكية السعودية، لتنفيذ عروض جوية بعدد من تشكيلات طائرات القوات الجوية، بمشاركة فريق الصقور السعودية، وذلك للمشاركة في احتفالات الوطن بالذكرى الـ91 على تأسيس المملكة.

«النيابة العامة»: 3 فوائد لنظام حماية البيانات الشخصية

أكدت النيابة العامة، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية سيوفر الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين، ويعزز ثقتهم في التعاملات الإلكترونية الحكومية.

التأمينات الاجتماعية: 8 خطوات لاستبعاد المشترك من النظام

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 8 خطوات لاستبعاد المشترك من نظام التأمينات فور تركه العمل.

وقالت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن جهة العمل تستبعد المشترك من نظام التأمينات فور تركه العمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لترك العمل.

«شؤون الحرمين» تجري صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال صيانة وتنظيف لإطار الحجر الأسود المعمول بسلك الفضة المطلي بماء الذهب.

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