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محام يحذر: 4 أخطار تنتظر المفرطين في البيانات الشخصية

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الرياض - محمد عبدالله - حذَّر المحامي أحمد المحيميد من التساهل في إعطاء البيانات الشخصية؛ لأن ذلك يؤدي إلى المساءلة والسجن، ومشكلات أمنية وتحميل صاحبها المسؤولية كاملة.

وأضاف المحميد، بمداخلة لإذاعة الرياض، إن البيانات الشخصية (الأرقام البنكية وبيانات الجوال) سلاح ذو حدين ويؤدي التفريط فيها إلى السجن والوقوع في مشكلة أمنية بحالة.

ونصح المحامي، بعدم الثقة المفرطة بأي شخص أو إعطائه البيانات الشخصية، لأنه في حالة إساءة استخدامها يتحمل صاحبها المسؤولية بالكامل.

واستكمل: أن كافة المعلومات (البنكية والصحية والشخصية) مشمولة بنظام حماية البيانات الشخصية الذي يوفر حماية كاملة لها.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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