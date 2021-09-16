بالصور.. «شؤون الحرمين» تقيم فعاليات وأنشطة رياضية لمنسوبيها

الرياض - محمد عبدالله - أقامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في إدارة النادي الاجتماعي اليوم، عددًا من الأنشطة الرياضية لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في أحد الملاعب الرياضية بمكة المكرمة، بحضور وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال، ووكالة الأمن والسلامة ومواجهة الكوارث والمخاطر ممثلةً في الإدارة العامة للأمن.

وأوضح وكيل الرئيس العامّ للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، بأن الأنشطة الرياضية استهدفت منسوبي الرئاسة مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، والتدابير الوقائية.

من جانبه، أفاد مدير إدارة النادي الاجتماعي ماجد عبدالله منديلي، أن الأنشطة الرياضية تسهم في تعزيز صحة الإنسان الجسدية، وخلق روح التنافس الشريف بين الموظفين، واستغلال أوقات الفراغ بشيء يعود عليهم بالنفع.

تأتي هذه الجهود بمتابعة وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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