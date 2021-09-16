ماذا تفعل في حال انتهاء عقد الإيجار؟.. حساب المواطن يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج حساب المواطن إجابته عن استسفار لأحد المواطنين حول كيفية التصرف في حال انتهاء عقد الإيجار ومدى تأثير ذلك على الأهلية للحصول على دعم البرنامج.

وقال حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إنه في حال انتهاء تاريخ عقد الإيجار يلزمك ارفاق عقد إيجار موحد « ساري الصلاحية» باسم المتقدم بالطلب من خلال حسابك عبر البوابة الإلكترونية «تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات».

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهلية المستفيد واستحقاقه.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن أعلن، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقال برنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط، اضغط هنا».

وكان برنامج حساب المواطن، أودع الخميس، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبحسب حساب المواطن، فإن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة متوسط دعم الأسرة الواحدة.

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