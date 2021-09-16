صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها تهجم شخص على منزلٍ بأحد أحياء مدينة الرياض وتهديد طليقته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر الرياض: ضبط مقيم تهجّم على منزل وهدّد طليقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.