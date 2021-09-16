شكرا لقرائتكم خبر عن مَنْ يتحمل تضرر المركبات بسبب عيوب الطرق؟.. «أمانة الشرقية» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت أمانة المنطقة الشرقية، أن الجهة والمقاول المسؤول يتحمل إصلاح أي مركبة يتسبب في تضررها نتيجة قصور أو تهاون في أعمال الطرق والسلامة.

وقالت عبر تويتر: "في حال تلقي البلدية بلاغا من إدارة المرور بوجود موقع تسبب بتضرر مركبة، يتم خروج الفريق المختص للموقع وتحديد الجهة والمقاول المسؤول، وإذا وجد قصور أو تهاون في أعمال الطرق والسلامة يتم تحميل المتسبب إصلاح المركبة".

فيما أكد المهندس مساعد القحطاني، وكيل شؤون البلديات بالقطيف ‏أنه في حال تضرر المركبات بسبب حفرة ناتجة عن العوامل الجوية لا يتم تعويض المتضرر.