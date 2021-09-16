اليوم.. انطلاق الدورة الـ 149 لـ المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - واس

بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنطلق اليوم (الخميس) أعمال اجتماع الدورة ال 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، برئاسة معالي وزير الخارجية بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومشاركة معالي الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

بحث التطورات الإقليمية والدولية

وأوضح معالي الدكتور الحجرف، أن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة، تحقيقاً للتعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.

وأفاد، أنه سيعقد أيضاً اجتماعان منفصلان، الاجتماع الأول يجمع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع معالي وزير خارجية الجمهورية اليمينة الشقيقة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والاجتماع الثاني سيجمع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع معالي وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين.

دعم الأشقاء والدفاع عن قضايا الأمة

وأكد معالي الأمين العام للمجلس أن هذه الاجتماعات تأتي انطلاقاً من إيمان مجلس التعاون بدعم الأشقاء وتأكيدًا على مواقفه الثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والسعي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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