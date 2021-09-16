اخبار السعوديه

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط الأمريكية مع انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات ‏المتحدة، ووسط توقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات.‏

وارتفع مزيج برنت الخام 1.08 دولار ما يوازي 1.5% إلى 74.68 دولار بحلول الساعة 12:26 بتوقيت ‏جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار ما يعادل 1.6% إلى 71.58 دولار للبرميل.‏
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا