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شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار ما يعادل 1.6% إلى 71.58 دولار للبرميل.
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت أسعار النفط الأمريكية مع انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، ووسط توقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات.
وارتفع مزيج برنت الخام 1.08 دولار ما يوازي 1.5% إلى 74.68 دولار بحلول الساعة 12:26 بتوقيت جرينتش.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار ما يعادل 1.6% إلى 71.58 دولار للبرميل.
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