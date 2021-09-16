- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16
نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية العراقي
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الخميس.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار