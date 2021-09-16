نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية العراقي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الخميس.



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