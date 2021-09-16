القبض على مقيم تهجم على منزل وهدد طليقته بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها تهجم شخص على منزلٍ بأحد أحياء مدينة الرياض وتهديد طليقته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر.

وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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