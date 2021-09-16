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شكرا لقرائتكم القبض على مقيم تهجم على منزل وهدد طليقته بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16
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القبض على مقيم تهجم على منزل وهدد طليقته بالرياض
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالته إلى النيابة
متابعات الخليج 365 - واس
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها تهجم شخص على منزلٍ بأحد أحياء مدينة الرياض وتهديد طليقته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر.
وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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