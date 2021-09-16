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أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص، يُعدُّ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن عقوبة مخالفة هذه الإجراءات تبدأ بألف ريال، وتُضاعَف العقوبة الموقعة عند التكرار، وتصل إلى 100 ألف ريال.
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 12:43 AM
قالت إن عقوبة المخالفة تبدأ بألف ريال وتُضاعَف عند التكرار لتصل إلى 100 ألف ريال"الداخلية": عدم الالتزام بالتباعد وقياس الحرارة عند دخول المقار مخالف للإجراءات الوقائية من كورونا
أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص، يُعدُّ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن عقوبة مخالفة هذه الإجراءات تبدأ بألف ريال، وتُضاعَف العقوبة الموقعة عند التكرار، وتصل إلى 100 ألف ريال.
، "الداخلية": عدم الالتزام بالتباعد وقياس الحرارة عند دخول المقار مخالف للإجراءات الوقائية من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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