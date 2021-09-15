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السعودية | التجارة: ضبط 4 آلاف علبة بخور وعطور مجهولة المصدر خلال مداهمة في رفحاء

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أعلنت وزارة التجارة عن ضبط 4 آلاف علبة بخور وعطور، و30 ألف ستيكر، و13 ألف علبة فارغة، خلال مداهمة لاستراحة في رفحاء بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وقالت الوزارة إن الاستراحة اتخذتها عمالة لتصنيع العطور والبخور بمواد مجهولة المصدر ودون ترخيص، لافتًة إلى أنها أُغلقت المنشأة وحُجزت الكميات المضبوطة واستُدعي المالك لإكمال الإجراءات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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