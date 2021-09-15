شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستقبل وزيري الدولة الإماراتي والخارجية العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واس_الرياض

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المر، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم.

كما استقبل وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض غدا الخميس.