شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 2.8 كم.. بدء المرحلة الخامسة من إصلاحات «الجبيل - الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، المرحلة الخامسة من أعمال إصلاح وتوسعة طريق «الظهران - الجبيل»، من تقاطع جسر الملك خالد إلى قبل تقاطع طريق الرياض.

طريق بديل

وأكد مدير فرع الوزارة م. أحمد الغامدي، البدء بالمرحلة الخامسة من إصلاحات طريق الجبيل الظهران، ويبلغ طول هذه المرحلة 2.8 كيلو متر، وسيتم إغلاق جسر الملك خالد للمتجه جنوب طريق الجبيل، على أن يكون الطريق البديل هو العودة لطريق الأمير نايف ومن ثم الدخول لطريق الملك فهد والدوران من تقاطع عمر بن الخطاب والمواصلة على طريق الخدمة.

إغلاق المداخل

وقال الغامدي: تستكمل المرحلة الرابعة بعد التنسيق مع أمن الطرق، وسيتم العمل من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع الملك خالد بطول 2.5 كيلو متر، حيث سيتم إغلاق المداخل لطريق الجبيل، وسيكون الطريق البديل هو الالتفاف من تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود والعودة لطريق الخدمة.

4 مسارات

وأشار إلى أن الإصلاحات منذ البدء شملت الطريق الرئيسي، والعمل بإيجاد أربعة مسارات مع إصلاح طريق الخدمة من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب بطول 20 كيلو مترا.

أعمال أسفلتية

ولفت م. الغامدي إلى انتهاء المرحلة الأولى من تقاطع طريق الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة بطول 6 كيلو مترات، مع تنفيذ وسائل السلامة، وتم تنفيذ أعمال الإصلاح خلال 21 يوما، والانتهاء من الأعمال الأسفلتية في المرحلة الثانية من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران بطول 2.7 كيلو متر، وتنفيذ وسائل السلامة، والانتهاء من المرحلة الثالثة من تقاطع النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود بطول 6 كيلو مترات، وجارٍ تنفيذ وسائل السلامة.

إغلاق جزئي

يذكر أن العمل في إصلاحات طريق «الجبيل - الظهران» بدأ في 2 من شهر يوليو 2021، ومقرر أن يكون العمل بطول 20 كيلو مترا، من خلال 5 مراحل، وإضافة مسار أثناء الإصلاحات، علما بأن الإغلاق على الطريق أثناء الإصلاحات يكون بشكل جزئي على مسار وإتاحة الحركة على المسار الآخر أثناء العمل، وذلك طيلة فترة الإصلاحات على الطريق.