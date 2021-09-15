شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"اليوم": السماح للأقل من 18 عاما بالسفر عبر جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر لـ«اليوم»، عن رفع المديرية العامة للجوازات إلى الجهات المختصة، بشأن السماح للأقل من 18 عاما، والمحصنين بجرعتين، بالسفر إلى مملكة البحرين، في ظل ارتفاع نسبة التحصين بجرعتين وانخفاض الإصابات بالمملكة، وكذلك بمملكة البحرين.

متابعة المستجدات

وأوضحت أنه من المتوقع صدور الموافقة لتلك الفئة العمرية خلال الأسابيع القادمة. وأشارت إلى أن الرفع جاء إثر دراسة اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

الجواز الصحي

يذكر أن مجلس الوزراء قد فوض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أو مَنْ ينيبه، بالتباحث مع الجانب البحريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة في المملكة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل «الجواز الصحي». وتستهدف الخطوة التحقق من مطابقة المسافرين عبر «جسر الملك فهد» من مواطني المملكة ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد-19» والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تأجيل السفر

وكان عدد من الأسر السعودية لم تتمكن من اصطحاب أبنائها «الأقل من 18عاما» والمحصنين بجرعتين، عبر جسر الملك فهد، مما اضطرهم للعودة بسبب عدم صدور قرار يسمح لتلك الفئة العمرية بالسفر إلى المملكة، رغم تلقيهم اللقاحات كاملة، بحسب بيان الداخلية مؤخرا.

تعاون وتأييد

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة قد وقّعت في أغسطس الماضي، مذكرة تعاون وتأييد لربط جواز السفر الصحي في تطبيق «توكلنا» التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، مع اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا»، وتشمل المذكرة الجوانب المتعلقة بتسهيل إجراءات السفر حسب أفضل الممارسات الدولية، وقبول منصة جواز السفر الصحي كمبادرة لرقمنة الشهادات الصحية من مصادر موثوقة ومختبرات معتمدة من خلال التعاون مع شركات الطيران، والتعاون بشأن ربط «توكلنا» مع تطبيق «IATA».