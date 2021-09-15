شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة ميدانية بين المملكة والعراق لتسهيل الإجراءات بـ«جديدة عرعر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، اليوم، خلال زيارة ميدانية إلى منفذ جديدة عرعر، بوفد من الجمهورية العراقية برئاسة رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر عدنان الوائلي، وذلك بهدف دراسة وضع المنفذ وتسهيل إجراءات النقل وعمليات التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى بحث ومناقشة جميع التحديات وسبل معالجتها، ورفع وتيرة العمل والتعاون المشترك، ما يسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المملكة والعراق، وتحقيقًا لما جرى الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ التي يرأسها وزراء النقل في البلدين، بزيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر، وتسريع حركة التبادل التجاري.

ويُعد منفذ جديدة عرعر الحدودي المنفذ البري الوحيد الذي يربط بين البلدين، حيث أُعِيدَ افتتاحه في 18 نوفمبر 2020م، امتدادًا لجهود التعاون والعمل المشترك الذي يجمع البلدين من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.