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شؤون الحرمين تجري صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

شؤون الحرمين تجري صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني

من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة

متابعات الخليج 365 - واس

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال صيانة وتنظيف لإطار الحجر الأسود المعمول بسلك الفضة المطلي بماء الذهب.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن مساعد السويهري أن أعمال الصيانة للكعبة المشرفة تعمل على مدار الساعة لمعالجة كافة الملاحظات على الفور، وذلك من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة، حيث يتم مباشرة أعمال الصيانة والتنظيف من قبل الفريق المختص لإدارة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام.

شؤون الحرمين تجري صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني - متابعات الخليج 365

من جهته بين مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة فهد بن حضيض الجابري أن إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام قامت بأعمال تنظيف وصيانة لإطار الحجر الأسود، والركن اليماني المعمولان بالسلك المطرز بالفضة والمطلي بماء الذهب ، وكذلك تم تغيير مقبض رجل الأمن أعلى الحجر الأسود.

شؤون الحرمين تجري صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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