قرارات مفاجئة لهيئة التخصصات تربك دفعة طب 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أربكت قرارات مفاجئة اتخذتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خريجي الطب العام لدفعة 2021م، ممن يرغبون في التقدم للقبول ببرامج الزمالة السعودية «التخصص»، والتي يتاح التقدم لها يناير المقبل من العام 2022م بحسب إفادات طلاب للصحيفة.

وأشار الطلاب إلى أن القرارات غيرت من الاشتراطات المؤهلة للتقدم والتي لا يمكن لبعضهم الإيفاء بها خلال المدة المتبقية من السنة قبل حلول يناير المقبل، مما يجعلهم ينتظرون للعام الذي يليه أي يناير 2023م، وبالتالي الدخول في المفاضلة مع خريجي دفعة 2022م، على المقاعد الشاغرة للتخصص، وهذا يقلل من حظوظهم في القبول، طالبين تسليط الضوء على مشكلتهم.

وأوضحوا أن المشكلة بدأت حين تم إبلاغ الخريجين من قبل هيئة التخصصات بتمديد الاختبارات التي تؤهل خريج الطب العام للتقدم للتخصص من موعدها المعتاد الذي ينتهي في ديسمبر 2021م إلى فبراير 2022م، كما أن الاختبار يتضمن ثلاث محاولات، فإذا لم يحصل الطالب فيها على الدرجة المطلوبة للتخصص الذي يرغب في دراسته، فيمكنه إعادته، وهنا كانت المشكلة الثانية عندما اتخذت الهيئة قرارا في سبتمبر الحالي، بتمديد المدة الفاصلة بين المحاولات الثلاث، الأولى إلى سنة للسماح بـ 3 محاولات أخرى، بدلا من المدة السابقة وهي 9 أشهر، مما يعني أن الخريج الذي استنفذ آخر محاولة له في فبراير ولم يحرز الدرجة المطلوبة فلن يتمكن من التقدم للتخصص في يناير الذي يليه وهو الموعد السنوي الثابت لخريجي الطب العام للتقدم بطلبات التخصص، وعليه الانتظار للعام الذي يليه لحين السماح له بإعادة الاختبار وتحقيق الدرجة المطلوبة.

وقال خريجون من الدفعة «إن مشكلة أخرى ظهرت بزيادة مدة الخبرة المطلوبة من 3 أشهر، كما كانت عليه في 2020م، إلى 6 أشهر مما يجعل بعضهم غير قادر على إكمال المدة المطلوبة خلال الزمن المتبقي من السنة.

وطالبوا باستثنائهم من الشروط الجديدة نظرا للتوقيت الذي اتخذت فيه، وتطبيق الشروط السابقة عليهم حتى لا يفوتهم التقدم للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، لا سيما وأن الدراسة في تخصص يرغبه الطبيب له دور بالغ في نجاحه وتميزه، بما ينعكس على جودة عمله ويفيد بالمحصلة وطنه ومواطنيه.

من جانبها أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلال متحدثها الرسمي فهد القثامي لـ»مكة» أن مدة الخبرة المطلوبة لخريجي الطب العام قبل التقدم بطلب الانضمام لبرامج التخصص «الدراسات العليا» كانت دائما 6 أشهر، ولكنها قلصت استثنائيا لـ 3 أشهر في 2020م بسبب ظروف جائحة كورونا.

وفيما يتصل بتكرار محاولات الاختبارات المؤهلة للتقدم للدراسات العليا قال القثامي «سنويا يمكن للمتقدم الحصول على أحقية محاولة تحسينية قبل انتهاء التقديم على برامج الدراسات العليا».

من شكاوى الطلاب:

