، البرلمان العربي: استهداف "الحوثي" مطار أبها جريمة حرب وتهديد للأمن والسلم الدوليين ،

محمد بن مسعود - الدمام - جدد تأكيد دعمه للسعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها

أكد البرلمان العربي، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، اليوم، بمسيرة مفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، يُعد جريمة حرب، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

وأعرب البرلمان العربي - في بيان اليوم - عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابي، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري ضد ميليشيا الحوثي، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أم جماعات، لتوريدها الأسلحة لميليشيا الحوثي.

وجدد البرلمان، تأكيد وقوفه ودعمه التام للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.